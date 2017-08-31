«Санкт-Петербург Концерт» представляет шоу Сергей Лазарева «THE BEST»

01 Сентября 2017 года, 12:57

18 октября 2017 года на сцене Мурманского Ледового Дворца спорта - популярный российский исполнитель, «Лучший певец года» по версии телеканалов «МУЗ-ТВ» и «RU.TV», триумфатор конкурса «Евровидение 2016» Сергей Лазарев покажет свое грандиозное шоу «THEBEST».*

Концерт пройдет в рамках большого тура «THEBEST». Зрителей ждет масса сюрпризов: яркие спецэффекты, театрализованные декорации, потрясающие 3D-инсталляции, световое шоу, оригинальные костюмы, любимые хиты, живой звук и невероятная энергетика артиста!

Концертная программа «The BEST» длится более 2-х часов и включает в себя лучшие песни Сергея Лазарева на русском и на английском языках – главные хиты, которые принесли певцу всенародную любовь и признание: - «В самое сердце», «7 цифр», «Даже если ты уйдешь», «Вспоминай», «Это Всё Она», «Нереальная Любовь» , «MoscowtoCalifornia», «Lazerboy» и другие.

Украшением программы станет песня-триумфатор «Eurovision 2016» – «Youaretheonlyone», с которой Сергей Лазарев стал победителем зрительского голосования.

«Я готовился к этому шоу полгода, - говорит Сергей Лазарев.- Здесь я выступаю не только как артист, но и как режиссер. Я самокритичный человек и обычно остаюсь чем-то недоволен. Но в этой программе «THEBEST» я уверен на все 100 процентов, и я безумно счастлив, что cмогу показать её в вашем городе».





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