Выставка «Самая красивая страна» откроется в краеведческом музее

04 Сентября 2017 года, 15:55

МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 6 сентября откроется выставка «Самая красивая страна».

Выставка проходит в рамках подведения итогов конкурса «Самая красивая страна». Он учрежден Мурмашинской детской школой искусств и Мурманским областным краеведческим музеем. В нем приняли участие 80 ребят.

Посетители увидят лучшие творческие работы учащихся детских школ искусств и домов культуры Мурманска и Мурманской области. Излюбленные тематики юных художников – природа Арктики и обитатели морских глубин. Работы выполнены в различной технике – участники конкурса использовали гуашь, акварель, пастель, тушь и другие материалы.

В рамках открытия выставки пройдет церемония награждения победителей и участников конкурса по следующим номинациям: «Человек на земле», «Плакат», «Пейзаж», «Иллюстрация».

Выставка работает до 4 октября.