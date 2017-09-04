Выставочный центр Русского музея открывается в Мурманске

05 Сентября 2017 года, 08:25

МУРМАНСК/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске завершается подготовка к открытию культурно-выставочного центра Русского музея. Это стало возможно после подписания в 2015 году соответствующего соглашения о сотрудничестве между Государственным Русским музеем и Мурманским областным художественным музеем.

«Центр станет третьим в Российской Федерации, такие центры пока открыты только в Казани и Ярославле. Этот проект призван создать единое культурно-информационное пространство на территории страны, обеспечить доступ граждан независимо от места проживания к культурным ценностям и информационным ресурсам Государственного Русского музея. В нем на постоянной основе планируется проводить выставки из собрания Русского музея. В состав Культурно-выставочного центра войдет Ресурсный центр творческого развития детей с различными социальными и физическими возможностями, который открыт в апреле 2017 года», - рассказа председатель комитета по кульутре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

Официальное открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске запланировано на 8 сентября, он разместится в залах художественного музея в Мурманской областной филармонии. Программа торжественного открытия центра в Мурманске включает подключение к действующим виртуальным филиалам Русского музея, открытие выставки «Красный» (живопись, народное и декоративно-прикладное искусство), а также поэтический вечер народной артистки РСФСР Светланы Крючковой. На открытии ожидается присутствие делегации Русского музея во главе с заместителем директора Анной Цветковой.