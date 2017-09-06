Исполнительница саамских песен из Ловозера примет участие в фестивале-конкурсе «Музыка земли»

06 Сентября 2017 года, 19:05

МОСКВА/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – В Москве 12 июня прошла торжественная церемония открытия Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка земли». Идея фестиваля - объединить академическую и этническую музыку.

В рамках открытия фестиваля был дан старт открытому интернет-отбору, который продлится до 1 октября. В нем принимают участие конкурсанты со всей страны. Мурманскую область представляет Марина Вячеславовна Гринчук, исполнительница саамских песен, традиционного саамского пения и мастер саамского рукоделия из села Ловозеро.

Участник, набравший наибольшее количество голосов, войдет в состав финалистов конкурса. Землячку можно поддержать, проголосовав за нее на официальном сайте фестиваля .