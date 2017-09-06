Мурманский художник Виталий Бубенцов открыл в Петрозаводске выставку «Из века в век»

07 Сентября 2017 года, 10:15

ПЕТРОЗАВОДСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – В городском выставочном зале Петрозаводска 7 сентября в 16:00 открывается персональная выставка картин Заслуженного художника России, мурманчанина Виталия Бубенцова «Из века в век».

Художник привез в Карелию как работы из широко известных циклов «Песни Беломорья», «Большой улов», так и картины недавних лет. Значительное место в предоставленных Бубенцову двух выставочных залах занимает графика. На свою персональную выставку мастер приехал из творческого путешествия по Псковской и Ленинградской областям.

«На Русском Севере немало заповедных мест, завораживающих человека и своей красотой, и своим величием. Но здесь, в столице Карелии, я не ожидал, что смогу очутиться в романтической сказке, где наполненные ветром паруса несут бегущие по волнам поморские корабли, а проплывающие по небу облака цепляются за стеньги мачт. Всё это я увидел в петрозаводском морском историко-культурном центре «Полярный Одиссей», – сказал художник нашему корреспонденту.

Произведения Бубенцова хранятся в музеях Мурманска, Минска и Риги, а также в частных коллекциях в Дании, Голландии, Норвегии, США, Финляндии и Швеции.