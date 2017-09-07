Краеведческий музей приглашает на выставку масштабных моделей

08 Сентября 2017 года, 15:30

МУРМАНСК/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 10 сентября в 13:00состоится открытие выставки масштабных моделей, организованной моделистами-любителями Мурманска.

Гости музея познакомятся с историей развития военной техники и увидятсборные модели техники Второй мировой войны и современности: авиации, бронетехники и флота. Каждый экспонат собран и расписан вручную.

В экспозиции будут представлены военно-исторические миниатюры, которые позволят посетителям окунуться в атмосферу времен Второй мировой войны и представить военные действия. Кроме того, моделисты разработали фэнтезийные и фантастичные миниатюры для любителей научной фантастики.

Уникальные экспонаты выставки – модели, выполненные в технике скретч-билд. Эта техника позволяет создать масштабную модель «с нуля» самостоятельно в домашних условиях. В отличие от построения модели из готового коммерческого набора, скретч-билд считается высшей школой моделизма, так как изготовление модели «с нуля» чрезвычайно сложная и трудоемкая задача.

Выставка будет работать до 17 октября.