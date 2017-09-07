Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Мурманске

09 Сентября 2017 года, 12:02

МУРМАНСК/ 9 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 8 сентября открылся Культурно-выставочный центр Русского музея. Он расположился в здании областной филармонии в помещениях, переданных Мурманскому областному художественному музею.

В состав Культурно-выставочного центра входит экспозиционно-выставочное пространство, Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» (открыт в 2004 году), Ресурсный центр творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями (открыт в апреле 2017 года).

«Это не только музейное, мультикультурное, образовательное, познавательное и просветительное пространство, рассчитанное на все категории населения, в первую очередь на детей всех возможностей. Это пространство, рассчитанное на различные формы деятельности – от музейной педагогики до творческих вечеров», — отметил председатель Комитета по культуре и искусству Сергей Ершов.

Деятельность Культурно-выставочного центра в художественном музее предполагает реализацию выставок, работу виртуального филиала и Ресурсного центра, организацию обучения сотрудников музеев и культурных учреждений, а также проведение лекций, семинаров, мастер-классов, творческих вечеров и т.д.

Центр начнет свою работу с выставки «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея». На ней представлено 77 произведений XVII—XXI веков, среди которых работы Алексея Венецианова, Константина Коровина, Архипа Куинджи, Константина Маковского, Николая Ге, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Давида Бурлюка и др.

«Этот замечательный музей – самый молодой художественный музей в России, именно здесь в одном из первых мы открывали выставку, проехавшую по городам, «Три века русского искусства». И теперь открываем центр выставкой «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея», ее мы делали и у себя в музее. Я уверен, что наши контакты, наши связи будут продолжаться. Мы не любить делать что-то одноразовое, это программа на долгие годы», – сказал директор Русского Музея Владимир Гусев, выступив с видеообращением.

Культурно-выставочный центр Русского музея