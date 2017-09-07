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Сари
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Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

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Главная » Культура » Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама»
 
 
 
 
11 Сентября 2017 года, 09:20

Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама»


МУРМАНСК/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ - 7 октября в 18 часов филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама»  по мотивам повести А.С.Пушкина, в котором все роли исполняет народный артист России, ведущий актер Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, ректор театрального института им. Б.Щукина - ЕВГЕНИЙ КНЯЗЕВ.               

Он представит свой взгляд на прочтение знаменитой пушкинской «Пиковой дамы». Невероятная энергетика Евгения Князева превращает страницы прозы в моноспектакль. Один актер на сцене и «Пиковая дама» Пушкина – этого достаточно, чтобы погрузить зрителя в эпоху, позволяя практически дотронуться до трех заветных карт.  В исполнении Евгения Князева и Герман, и Лиза, и графиня незримо появляются на сцене и создаётся ощущение, будто из чёрно-белых книжных строчек вырастают живые герои. 

Моноспектакль с успехом идет в городах России и ближнего зарубежья. По свидетельству зрителей и театральных критиков, стоя у микрофона и не меняя костюмов, Князев буквально гипнотизирует зрителя. Невероятная актерская игра, камерная атмосфера, лаконизм решения сценического пространства, мистическая слава литературного первоисточника — все это работает на спектакль, заставляя даже самого закоренелого скептика поверить в роковую тайну трех карт.

Стоимость билетов - 700-1000 руб.

Билеты продаются в кассах филармонии: пр.Ленина. 67. Тел. (8152) 45 08 67 ул.С.Перовской,3 (в здании филармонии, 1 эт., тел.994 332), на сайте филармонии и на официальной страничке Вконтакте. 

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