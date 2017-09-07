Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама»

11 Сентября 2017 года, 09:20

МУРМАНСК/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ - 7 октября в 18 часов филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама» по мотивам повести А.С.Пушкина, в котором все роли исполняет народный артист России, ведущий актер Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, ректор театрального института им. Б.Щукина - ЕВГЕНИЙ КНЯЗЕВ.

Он представит свой взгляд на прочтение знаменитой пушкинской «Пиковой дамы». Невероятная энергетика Евгения Князева превращает страницы прозы в моноспектакль. Один актер на сцене и «Пиковая дама» Пушкина – этого достаточно, чтобы погрузить зрителя в эпоху, позволяя практически дотронуться до трех заветных карт. В исполнении Евгения Князева и Герман, и Лиза, и графиня незримо появляются на сцене и создаётся ощущение, будто из чёрно-белых книжных строчек вырастают живые герои.

Моноспектакль с успехом идет в городах России и ближнего зарубежья. По свидетельству зрителей и театральных критиков, стоя у микрофона и не меняя костюмов, Князев буквально гипнотизирует зрителя. Невероятная актерская игра, камерная атмосфера, лаконизм решения сценического пространства, мистическая слава литературного первоисточника — все это работает на спектакль, заставляя даже самого закоренелого скептика поверить в роковую тайну трех карт.

Стоимость билетов - 700-1000 руб.

Билеты продаются в кассах филармонии: пр.Ленина. 67. Тел. (8152) 45 08 67 ул.С.Перовской,3 (в здании филармонии, 1 эт., тел.994 332), на сайте филармонии и на официальной страничке Вконтакте.