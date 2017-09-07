Ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы принимает участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка земли»

11 Сентября 2017 года, 15:45

МОСКВА/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – В Москве 12 июня прошла торжественная церемония открытия Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка земли». Идея фестиваля – объединить академическую и этническую музыку.

В рамках открытия фестиваля был дан старт открытому интернет-отбору, который продлится до 1 октября. В нем принимают участие конкурсанты со всей страны. Мурманскую область представляет заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

Репертуар коллектива разнообразен: это обработки русских народных песен и романсов, произведения о северном крае, написанные Владимиром Ковбасой. Песни в исполнении «России» – это жемчужина русской культуры, прежде всего, Русского Севера.

Участник, набравший наибольшее количество голосов, войдет в состав финалистов конкурса. Поддержать коллектив можно, проголосовав за него на официальном сайте фестиваля.