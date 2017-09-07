Городской фестиваль уличной музыки и искусства пройдет в Мурманске

МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на Музыкальной аллее на улице Воровского 17 сентября в 15:00 состоится II городской фестиваль уличной музыки и искусства.
Цель Фестиваля – предоставление возможности публичного самовыражения молодёжи в популярных направлениях современного искусства, культуры и субкультуры.
Задачами фестиваля являются поиск новых ресурсов для культурного развития жителей Мурманска, повышение уровня культуры горожан, привлечение внимания молодежи к созидательному творческому образу жизни, сплочение молодежи и популяризация жанров уличного искусства.
Территория проведения фестиваля будет разделена на тематические площадки, сценические площадки музыкантов, художников, творческих и театральных коллективов, а также точки интерактивного общения.
В фестивале может принять участие молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет, которая готова представить широкой аудитории свои таланты в области музыки и искусства. Для участия необходимо направить заявку до 13 сентября с пометкой «Фестиваль» по адресу электронной почты:kultura@molodezh51.ru