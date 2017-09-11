Выставка, посвящённая японскому модельеру Кензо, открывается в Мурманске

МУРМАНСК/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманском областном художественном музее начнет работу выставка «Мудрый японец Кензо Такада», посвящённая известному японскому модельеру и дизайнеру.
Кензо Такада, основателя собственного бренда «Kenzо», называли лучшим японским модельером в Европе, первым японцем в Париже и самым знаменитым европейцем японского происхождения.
В экспозиции будут представлены парфюмерные флаконы марки Kenzo разных лет из частных коллекций.
Выставка будет работать до 15 октября.