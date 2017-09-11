Выставка «Ощущение города» откроется в художественном музее

13 Сентября 2017 года, 14:55

МУРМАНСК/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – В главном здании Мурманского областного художественного музея 15 сентября состоится торжественное открытие персональной выставки Николая Ковалёва «Ощущение города».

Николай Николаевич Ковалев (1937) – живописец, график, писатель, поэт, член Союза художников РСФСР (1971), заслуженный художник России (2001), член Союза писателей России. Родился в Ставрополе, после окончания Академии художеств в 1967 году приехал в Мурманск.

Сотрудничал с крупнейшими издательствами Москвы и Ленинграда, а также Мурманским книжным издательством в оформлении нескольких десятков взрослых и детских книг. Николай Николаевич пишет стихи, является автором публицистических и искусствоведческих статей, эссе, мемуаров.

Экспозиция, посвящённая 80-летию художника, будет включать в себя более 80 живописных и графических произведений.

Торжественное открытие состоится в 17:00. Выставка будет работать до 15 октября.