Кинотеатры Мурманска еще не приняли решение о прокате «Матильды»

13 Сентября 2017 года, 15:40

РОССИЯ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – «Синема парк» и «Формула кино» отказались от показа «Матильды» из-за возможных угроз безопасности, сообщает «Кинопоиск».

«В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя «Матильда», произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» приняло решение отказаться от показа кинокартины», — говорится в официальном заявлении сети.

«Матильда» — историческая драма Алексея Учителя, посвященная роману императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Еще не вышедший фильм раскритиковала депутат Государственной думы Наталья Поклонская, после чего картина привлекла внимание по «активных» граждан.

Мурманский «Кронверк Синема Форум» входит в сеть «Формула кино», а потому фильм «Матильда» там не будут показывать. В «Кинопредприятии Мурманск» («Северное Сияние», «Мурманск» и «Аврора») «Би-порту» сообщили, что пока не дают комментариев насчет показа нашумевшего фильма. В «Мираж Синема» отмечают, что пока у них нет точной информации.