Конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов» пройдет в краеведческом музее

15 Сентября 2017 года, 11:25

МУРМАНСК/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 19-20 сентября состоится научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие Арктических регионов», приуроченная к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России.

В течение двух дней на конференции выступят с докладами более 30 участников ведущих научных учреждений России: Российского государственного музея Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург), Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа (Санкт-Петербург), Геологического института РАН (Москва), Центрального военно-морского музея Министерства обороны Российской Федерации (Санкт-Петербург), Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН (Апатиты).

Во время проведения конференции участников ожидает культурная программа, включающая посещение выставок краеведческого музея. В рамках конференции состоится торжественное открытие выставки «На дрейфующих льдах», посвященной 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции «СП-1», из фондов Российского государственного музея Арктики и Антарктики и фондов краеведческого музея.