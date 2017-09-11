В Мончегорске пройдет фестиваль «Город в движении»

15 Сентября 2017 года, 13:04

МОНЧЕГОРСК/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – На стадионе Северного колледжа физической культуры и спорта 16 сентября состоится третий фестиваль в честь празднования 80-летия Мончегорска – «Город в движении».

На площадке фестиваля будут организованы развлечения для мончегорцев любого возраста. Те, кто не может заниматься спортом, смогут понаблюдать за спортивными соревнованиями или поболеть за команду на «Играх Одина».

Одним из главных событий «Города в движении» станет праздничный велопарад. Колонна будет состоять из двух групп: спортивной и костюмированной. В первую войдут учащиеся спортивных школ города, а вторая будет состоять из жителей Мончегорска, творчески подошедших к вопросу костюма и украшения своего велосипеда.

Сбор участников начнется в 12:00, а в 12:30 велопробег стартует. Протяженность дистанции – 4,4 км. Отправной точкой станет стадион СКФКиС, затем маршрут пройдет через проспект Кирова, Ленинградскую набережную и проспект Металлургов, а финишировать участники будут так же на стадионе СКФКиС. По итогам пробега будут вручены памятные дипломы и призы за самый оригинальный и красочный костюм.

Помимо многочисленных конкурсов, соревнований и спортивных активностей, для мончегорцев на «Городе в движении» будут работать две выставки автомобилей: джипперы из клуба «Монча 4х4» привезут свои авто с высокой проходимостью, а также состоится выставка ретро-автомобилей. Обе экспозиции разместятся в фотозоне. Работать автовыставки будут с 12:00. В заключение праздника состоится фестиваль рок-музыки «СОХАЧ-2017», на сцене которого выступят популярные коллективы Мурманской области.