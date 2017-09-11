В Мурманске открылся фестиваль «Вместе ярче»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Вклад 9% годовых? Это возможно! Вклад 9% годовых? Это возможно!
ЯРМАРКА НОВОСТРОЕК. 16 сентября, клуб «Ледокол» ЯРМАРКА НОВОСТРОЕК. 16 сентября, клуб «Ледокол»
Тойота Центр Мурманск отмечает 5-летие Тойота Центр Мурманск отмечает 5-летие
Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама» Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама»
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
 
 

Видеоновости16+

Задачи арктического похода выполнены! К родным берегам вернулся большой десантный корабль «Георгий Победоносец»
 
 
 
 

Курсы валют 15.09.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,3034
-0,3834
1 USD
Доллар США
57,7706
0,1027
1 EUR
Евро
68,6950
-0,4027
10 NOK
Норвежских крон
73,2544
-0,3598
10 SEK
Шведских крон
72,0799
-0,3236
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.0 м/с
давление 745.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

 
 
 
 

Выбор редакции

Приговор руководству ковдорской птицефабрики вступил в законную силу
12 Сентября 2017, 10:15
Приговор руководству ковдорской птицефабрики вступил в законную силу
Ремонт спортивных залов в девяти школах запланирован на 2018 год
12 Сентября 2017, 08:45
Ремонт спортивных залов в девяти школах запланирован на 2018 год
Алексей Навальный приедет в Мурманск
11 Сентября 2017, 18:01
Алексей Навальный приедет в Мурманск
Ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы принимает участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка земли»
11 Сентября 2017, 15:45
Ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы принимает участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка земли»
 
 
 
 

Самое читаемое

Жертва драки у бара «Пурга» до сих пор находится в коме
15 Сентября 2017, 09:37
Скончался один из редакторов Интерфакса
14 Сентября 2017, 18:09
В инфекционном стационаре детской больницы дали отопление
14 Сентября 2017, 17:05
В Мурманске состоится фестиваль «Поларкон»
14 Сентября 2017, 19:00
Завершено расследование дела о падении девушки с недостроя на Кольском проспекте
15 Сентября 2017, 09:55
ДТП в Мурманске: «копейка» протаранила забор и вылетела на тротуар
15 Сентября 2017, 09:22
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Культура » В Мурманске открылся фестиваль «Вместе ярче»
 
 
 
 
15 Сентября 2017 года, 16:05

В Мурманске открылся фестиваль «Вместе ярче»


МУРМАНСК/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня в центре дополнительного образования «Лапландия» состоялось торжественное открытие Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче».

Цель фестиваля – популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения.

«Все энергетические ресурсы требуют рачительного к себе отношения. Фестиваль направлен на то, чтобы люди, а прежде всего дети, тоже начинали относиться к этому серьезно с самого начала своей жизни, начинали понимать, что энергия, которую мы сохраняем сегодня, будет использована завтра, и возможно, на другие цели», – отметил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

Он также отметил, что буквально в последние годы правительство страны стало «буквально революционно относиться к тому, чтобы сберечь энергию».

«В нашем регионе очень много предприятий, которые потребляет энергию, много предприятий ее производят. Но и мы, те, кто живем в квартирах, учимся, ходим на работу, мы все имеем к этому отношение», – подчеркнул Никора.

qliNBcTlKBY

В программу фестиваля включены конкурсы, спортивные соревнования, работа творческих мастерских, проведение занятий по основам энергосберегающего образа жизни, красочный флешмоб и многое другое. Планируется, что в фестивале «Вместе ярче» примет участие около 500 школьников и студентов.

Сквозным мероприятием фестиваля является акция по подписанию личной декларации о намерении бережного отношения к энергии и петиции в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное освещение. Декларацию и петицию уже подписали Евгений Никора, заместитель главы администрации Мурманска Валентина Доцник и председатель Комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта