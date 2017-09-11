В Мурманске открылся фестиваль «Вместе ярче»

15 Сентября 2017 года, 16:05

МУРМАНСК/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня в центре дополнительного образования «Лапландия» состоялось торжественное открытие Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче».

Цель фестиваля – популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения.

«Все энергетические ресурсы требуют рачительного к себе отношения. Фестиваль направлен на то, чтобы люди, а прежде всего дети, тоже начинали относиться к этому серьезно с самого начала своей жизни, начинали понимать, что энергия, которую мы сохраняем сегодня, будет использована завтра, и возможно, на другие цели», – отметил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

Он также отметил, что буквально в последние годы правительство страны стало «буквально революционно относиться к тому, чтобы сберечь энергию».

«В нашем регионе очень много предприятий, которые потребляет энергию, много предприятий ее производят. Но и мы, те, кто живем в квартирах, учимся, ходим на работу, мы все имеем к этому отношение», – подчеркнул Никора.

В программу фестиваля включены конкурсы, спортивные соревнования, работа творческих мастерских, проведение занятий по основам энергосберегающего образа жизни, красочный флешмоб и многое другое. Планируется, что в фестивале «Вместе ярче» примет участие около 500 школьников и студентов.

Сквозным мероприятием фестиваля является акция по подписанию личной декларации о намерении бережного отношения к энергии и петиции в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное освещение. Декларацию и петицию уже подписали Евгений Никора, заместитель главы администрации Мурманска Валентина Доцник и председатель Комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова.