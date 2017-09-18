Гости краеведческого музея смогут больше узнать об Арктике

18 Сентября 2017 года, 14:08

МУРМАНСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 19 сентября начнет работу традиционная научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие Арктических регионов», приуроченная к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России.

На конференции выступят более 30 участников из Мурманска и Мурманской области, Санкт-Петербурга, Архангельска и Москвы, есть и заочные участники, которые представят свои работы в итоговом сборнике по результатам конференции. Доклады посвящены разным темам: сохранению культурного и природного наследия Арктики, вопросам истории и научного освоения Арктического региона, экологии, природопользованию и т.д. В числе выступающих – 12 кандидатов различных направлений и два доктора наук.

В рамках конференции 19 сентября откроется выставка «На дрейфующих льдах», посвященная 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции «СП-1» под руководством Ивана Дмитриевича Папанина, из фондов Российского государственного музея Арктики и Антарктики и фондов краеведческого музея. Такая выставка в Мурманской области состоится впервые.

Мурманчане и гости города смогут познакомиться с фотографиями, картами дрейфов, научными приборами и оборудованием, экипировкой и другими вещами полярников, предметами филателии и нумизматики. Посетители увидят, как менялись костюмы, приборы и технологии, начиная с 1937 года и заканчивая современностью.

«На стендах изложена вся история полярных станций – от первой до последней, которая уже несколько лет как завершила свою работу. Мы разделили ее на десятилетия, потому что от десятилетия к десятилетию на станциях появлялось много нового. Каждая из них продолжала работу предыдущих, но появлялись новые приборы, технологии, костюмы для полярников, это все мы хотим показать мурманчанам», – рассказала директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики Мария Дукальская.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов отметил, что такая выставка – «факт, достойный того, чтобы быть занесенным в летопись истории и культуры региона».

«Тема Арктики близка и понятна мурманчанам, это тема нашей с вами жизни. Выставка из музея, который занимается темами Арктики и Антарктики – это очень значимое событие. Конференция же традиционная, но ее значимость год от года не снижается. Уверен, что и конференция, и выставка вызовут интерес у мурманчан и гостей нашего города», – подчеркнул Ершов.