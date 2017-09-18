Конкурс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Большие гонки» пройдет в Мурманске

18 Сентября 2017 года, 18:04

МУРМАНСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 23 сентября в 15:00 пройдет областной конкурс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Большие гонки».

В мероприятии примут участие команды общественных организаций, клубов инвалидов, социальных центров и приютов, коррекционных школ Мурманска и Мурманской области.

Участники представят название, эмблему, девиз команды, приветствие во время этапа «Физкультпривет». Конкурс «Калейдоскоп талантов» позволит продемонстрировать творческие способности, а этап «Быстрее, выше, сильнее» – спортивную подготовку.

По результатам работы жюри конкурсантам присуждаются дипломы I, II и III степени. Все участники награждаются памятными дипломами и сувенирами.