Певица Мара выступит на 90-летии Кольского района

18 Сентября 2017 года, 17:48

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – В ближайшую субботу, 23 сентября в Коле пройдут праздничные мероприятия, посвящённый 90-летию Кольского района. Концертная программа на площади перед Кольским районным Центром культуры стартует в 15:00. Перед гостями праздника выступят ансамбль народной песни «Снежица», танцевальный ансамбль «Юность», вокальный ансамбль «Кольские звездочки», коллектив эстрадного танца «Дежа Вю» и фольк-фьюжн-проект «Иван-чай». Далее эстрадную эстафету подхватят исполнители из Мурманска и Кольского района, сообщили «Би-порту» в администрации района.

В 16:40 на сцену выйдет мурманский коллектив «Ифрит» с огненным шоу. Зрителей также будут согревать рокеры из групп «Volens Nolens» и «Счетчик мыслей».

Главным гостем праздника станет выступление российской певицы Мары. Творчество Марины Нестеровой, так по настоящему зовут исполнительницу, хорошо известно многим жителям Заполярья. На Кольском полуострове она неоднократно выступала в рамках различных рок-фестивалей и праздников. Выступление начнется в 17:50.