Ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы выступит на мурманской сцене

19 Сентября 2017 года, 12:17

МУРМАНСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы 24 сентября в 15:00 приглашает мурманчан и гостей города на концерт, который пройдет в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

Репертуар коллектива разнообразен: это обработки русских народных песен и романсов, произведения о северном крае, написанные первым руководителем ансамбля Владимиром Ковбасой. Этот концерт будет посвящен русской песне, которая всегда была частью духовной жизни человека. Зрители услышат известные композиции: «По Муромской дорожке», «Ой, при лужку, при лужке», «Ой, со вечора с полуночи», «На улице дождик» и многие другие.