В Киркенесе открывается новое выставочное пространство «Терминал Б»

19 Сентября 2017 года, 14:29

КИРКЕНЕС/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – В Киркенесе открывается новое пространство современного искусства «Терминал Б». Пространство основано коллективом кураторов и продюсеров Pikene på Broen, которые с 2001 года активно поддерживают и участвуют в создании художественной среды в приграничье.

Перед «Терминалом Б» стоит задача продвижения проектов Баренце регионе, созданных на пересечении художественных жанров и практик. Он должен стать местом, где начинающие и опытные художники смогут разделить свой интерес к Северу со знатоками искусства, разборчивой местной публикой и гостями Арктики.

«Это отправная точка для исследования Баренцева пограничья - и для поиска альтернативных решений сложившемуся порядку. Это ворота, через которые проходят отобранные проекты и произведения, обязанные своим рождением Баренцеву региону», - рассказали организаторы.

Открытие «Терминала Б» состоится 22 сентября и будет ознаменовано выставкой COME HELL OR HIGH WATER от студии архитекторов Стива Кулинга и художников Магали Даньо и Седрика Пиго.