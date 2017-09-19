Конкурс для людей старшего поколения «Спартакиада-2017» пройдёт в Мурманске

19 Сентября 2017 года, 18:16

МУРМАНСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Ежегодно Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова проводит областной конкурс для людей старшего поколения «Спартакиада».

В этом году 24 сентября в 15:00 в Фестивальном зале ДК встретятся команды советов ветеранов, общественных организаций, клубов людей старшего поколения, домов-интернатов, специализированных домов, центров социального обслуживания населения Мурманска и Мурманской области.

Участники представят название, эмблему, девиз команды, приветствие во время этапа «Физкультпривет». Конкурс «Калейдоскоп талантов» позволит продемонстрировать творческие способности, а этап «Быстрее, выше, сильнее» – спортивную подготовку.

По результатам работы жюри конкурсантам присуждаются дипломы I, II и III степени. Все участники награждаются памятными дипломами и сувенирами.