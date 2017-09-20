В Мончегорске стартовала выставка «Спутник над Мончегорском»

20 Сентября 2017 года, 17:13

МОНЧЕГОРСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мончегорском городском центре культуры открылся выставочный проект «Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века».

На открытии прозвучали приветствия к юбилею Мончегорска и 60-летию запуска «Спутника-1» от космонавтов, героев России, членов отряда «Роскосмоса» – Сергея Рязанского – он в настоящее время находится на орбите, и Олега Артемьева (из Центра подготовки космонавтов). Посетители выставки могут познакомиться с записью поздравлений космонавтов, а также увидеть фотографии Сергея Рязанского, сделанные в космическом пространстве.

Более 200 гостей вернисажа первыми увидели 60 работ – живопись, объекты, фотографии, инсталляции, видеоарт – на тему космоса в современной интерпретации 30 художников-участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Чебоксар, Калуги, Одессы и Мончегорска.

«Для Мончегорска космос не чужой. Кто-то помнит, кто-то знает, что в город в 1975 году приезжали космонавты. Мы знаем от ветеранов комбината «Североникель», что часть металла первого искусственного спутника Земли, который был запущен в 1957 году, тоже была частичка мончегорского никеля», – отметил Максим Иванов, помощник генерального директора Кольской ГМК.

Выставка продолжает серию «Космос в работах художников XXI века», которую реализуют уже более трех лет кураторы проекта Дмитрий Буткевич и Валерия Галлай.

«В нынешнем проекте появилось много новых произведений, часть из них посвящена Циолковскому, основателю современной космонавтики и основоположнику теории межпланетных сообщений, – отметил Дмитрий Буткевич. –.Одну из инсталляций с названием «Формы будущего» подготовил Леонид Тишков – лауреат государственной премии в области современного искусства «Инновация», другую работу – «Антигравитация» – сделал специально для проекта художник-скульптор Сергей Чернов. Мы также отобрали на выставку около 10 работ четырёх мончегорских художников – Виктора Краснослободцева, Андрея Лежова, Дарьи Черненко и Евгения Шнайдера».

Во время открытия звучала космическая музыка в исполнении Анны Топчиевой на уникальном и самом новом в мире инструменте hang. Вернисаж закончился розыгрышем «космических призов». Победителям вручили комплекты космической пищи, графическую работу одного из участников выставки, а также книгу Марка Галлая, летчика-испытателя, героя Советского Союза, инструктора первой шестёрки космонавтов, памяти которого кураторы посвящают свои проекты.

Выставка «Спутник над Мончегорском» продлится до 4 октября.