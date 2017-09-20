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Главная » Культура » Мурманский кукольный театр открывает юбилейный 85-й сезон
 
 
 
 
21 Сентября 2017 года, 14:27

Мурманский кукольный театр открывает юбилейный 85-й сезон


МУРМАНСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной театр кукол 23 сентября в 11:30 и 14:00 в 85-ый раз откроет свой занавес.

Перед началом спектакля «Гадкий утенок» детей ждет приключение на площадке перед театром и кукольное представление в фойе. Герои праздника встретят и развлекут гостей.

В новом сезоне зрителей ждут как знакомые спектакли, так и неизвестные новинки репертуара. В театре уже началась и продолжится подготовка к постановке двух новогодних премьер, которые порадуют зрителей в конце декабря. Это будет спектакль для самых маленьких зрителей «Когда родился Дед Мороз...» – режиссером выступит Влад Костин (Москва), художником – Светлана Рыбина (Москва). Спектакль для детей постарше «Умка» поставит также известный режиссер Петр Васильев (Санкт-Петербург), художник – Алевтина Торик (Санкт-Петербург).

В I квартале 2018 года мурманчан ждет премьера спектакля «Ангелочек». Режиссер – Дмитрий Шишанов (Мурманск), художник – Викторов Валентин (Пенза).

В середине октября труппа Мурманского областного театра кукол посетит международный фестиваль «В гостях у Мойдыся» в Сыктывкаре и покажет там спектакль «Сказки бабушки Зимы».

Мурманскому областному театру кукол присужден грант Президента в размере 1 000 000 на реализацию проекта «Саамские сказки детям Севера». В настоящее время в театре идет работа над спектаклем на основе сказок, преданий и традиций саамов «Маленькая дочь солнца». Режиссером выступила артистка театра кукол Мурманска Екатерина Ефремова, художником – Ольга Преснякова, музыку к спектаклю написал известный в регионе композитор Петр Макаров.

Осенью театр со спектаклем «Маленькая дочь солнца» приедет в ЗАТО Островной, Ловозеро, Краснощелье, Ревду, Лопарское, Ёнский, Териберку и Туманный.

В этом году труппа театра пополнилась двумя новыми молодыми талантливыми профессиональными артистками. Дарья Захарова и София Гонадренко – выпускницы Саратовского театрального института. Актрисы активно учувствуют в театральной жизни и вводятся в спектакли текущего репертуара.

В конце прошлого театрального сезона актрисе Мурманского областного театра кукол Наталье Петруниной присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Петрунина работает в театре с 1975 года. Окончила театральную студию при Оренбургском государственном театре кукол.

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