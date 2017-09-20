Конкурс творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и Муза» пройдет в Мурманске

21 Сентября 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – Начался прием заявок на участие в областном конкурсе творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и Муза», посвященный 80-й годовщине со дня образования Мурманской области.

Мероприятие пройдет в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 28 октября. К участию приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, а также членов их семей.

Конкурсанты должны представить творческие номера в номинациях «Вокал», «Хореография», «Авторская песня», «Художественное слово» и «Сценическая постановка». Выступления будут оцениваться по следующим критериям: тематическая направленность, культура исполнения и художественная выразительность, исполнительское мастерство и артистизм.

Все участники награждаются дипломами и памятными сувенирами. По итогам работы жюри присуждаются Дипломы I, II и III степени во всех номинациях и Гран-при конкурса.

Заявки на участие принимаются до 14 октября. С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь, там же – заявка на участие.