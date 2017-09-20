Фотовыставка, посвященная юбилею Мончегорска, откроется в ДК Кирова

21 Сентября 2017 года, 16:09

МУРМАНСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 27 сентября в 18:30 пройдет открытие фотовыставки фотостудии «Имандра», посвященной 80-летию Мончегорска.

Опытные и начинающие фотолюбители покажут гостям экспозиции 36 черно-белых и цветных работ. На фотографиях изображены живописные городские пейзажи и уникальная северная природа.

В клуб «Имандра» входят фотографы-любители разных возрастов и разных профессий. Многие работы участников были удостоены высоких наград на всероссийских и международных конкурсах.