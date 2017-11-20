На форуме в Санкт-Петербурге обсудили перспективы российской культуры

20 Ноября 2017 года, 15:52

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ – В Санкт-Петербурге прошел VI Международный культурный форум. Мероприятие стало площадкой для презентаций крупнейших проектов и обсуждения актуальных вопросов самого широкого спектра. На церемонии открытия в Мариинском театре к гостям форума обратился с приветственной речью Владимир Путин.

«Молодые талантливые люди есть. Это и музыканты, и артисты, и литераторы. Им нужно оказать помощь. Это первая часть. А вторая часть этого гранта должна быть направлена на поиск молодых талантливых людей. Мы сделаем это дополнение к президентским грантам ежегодным в объеме 1 млрд рублей», – цитируют «Известия» президента.

На встрече прозвучала идея передать все культурные вузы Министерству культуры — сейчас большинство из них подчиняются Министерству образования. Просьба ректоров связана прежде всего с недовольством нормативами, по которым Минобрнауки определяет эффективность работы. В творческих вузах большинство занятий проходят индивидуально или в очень маленьких группах, однако нормативы едины для всех. Путин предложил еще проработать этот вопрос.

«Что касается принадлежности системы образования в области искусств и культуры к какому-то ведомству, считаю, что вы (ректоры культурных вузов) во многом правы. Просто повторю еще раз — не хочется прямо сейчас, как говорится, с листа решать такие вопросы. Но двигаться, видимо, будем именно в этом направлении», — отметил Путин.

Традиционно Санкт-Петербургский форум становится пространством для презентации крупнейших проектов, призванных представить культуру нашей страны за рубежом. В частности, в рамках форума были анонсированы «Русские сезоны 2018 года» в Италии.

В общей сложности в Санкт-Петербургском форуме приняли участие более 33 тысяч человек. Состоялось 454 мероприятия, подписано свыше 60 соглашений о сотрудничестве в области культуры.