В Мурманске пройдет встреча, посвященная погибшему под Кандалакшей японскому велопутешественнику

21 Ноября 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 26 ноября в 13:00 состоится презентация сайта, посвященного памяти японского велопутешественника Харухисы Ватанабэ.

В 2012 году под Кандалакшей произошла трагедия, которая унесла жизнь велопутешественника из Японии Харухисы Ватанабэ. О том, какой путь привел его в Мурманскую область, и какие последствия имело это событие, пойдет речь на встрече в библиотеке.

Будут представлены путевые заметки велосипедиста о своем последнем путешествии, которое он совершил от Китая до Кольского полуострова. По пожеланию семьи Ватанабэ эти дневники были оформлены в виде мемориального сайта. Их переводом на русский язык занималась группа под руководством Руми Фукусимы – председателя общественной организации японской культуры «Япония в Мурманске».

О путешественнике расскажут также письма и интервью с теми, кто лично знал Ватанабэ и встречался с ним на его пути в Мурманск.