26 ноября «Профсоюз ПЛЮС» проводит благотворительный праздник, посвященный Дню Матери.
Мероприятие пройдет в МФК «Северное Нагорное» в «ACTIVITY PARK Game station» с 12 до 18 часов. Вырученные средства от праздника пойдут в благотворительный фонд «Радуга» помощь детям-инвалидам, малообеспеченным, многодетным семьям.
В программе мероприятия:
Мыльное шоу, жонглеры, научное шоу, ментальная арифметика, виртуальная реальность, выступление барабанное шоу (этнические барабаны), танцевальное шоу, мастер-класс по созданию поздравительной открытки, беспроигрышная лотерея и многое др.
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