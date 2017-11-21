21 Ноября 2017 года, 14:50

1 декабря в 19 часов Мурманская областная филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви».

Обладатель глубокого, чувственного баритона Альберт Жалилов — победитель телепроекта «Живой звук», лауреат конкурсов «Романсиада» и «Весна романса», участник шоу «Главная сцена» на канале Россия-1.

Альберт Жалилов — представитель нового поколения эстрадно-классических певцов. Ему присущи природный артистизм, сдержанная, наполненная внутренней энергетикой, манера исполнения. В его репертуаре — оперные арии, классические и городские романсы, итальянские и неаполитанские песни, лирика советской эстрады и народные песни. Партия фортепиано – Олег Вайнштейн.

Билеты можно приобрести в кассах филармонии: пр.Ленина. 67 (тел. 45 08 67), ул.С.Перовской,3 (в здании филармонии, 1 эт., тел.99 43 32) и на сайте филармонии.