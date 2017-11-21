В Мурманске вновь пройдет Неделя Финского кино

21 Ноября 2017 года, 17:03

ФИНЛЯНДИЯ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – Мурманское отделение Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге организует XVIII Финское Кино в Мурманске с 28 ноября по 3 декабря. Неделя Финского кино в этом году представит фильмы, которые раскроют тайны финского характера через показ талантливо созданной драмы, чувственного танго и весёлого детского фильма.

Неделю Финского кино откроет фильм режиссёра Юхо Куосманена «Самый счастливый день Олли Мяки» (2016), который расскажет историю любви боксёра Олли Мяки (в исполнении актёра Яркко Лахти) и его возлюбленной Райи (Оона Айрола) летом 1962 года. Фильм охватывает две недели из жизни Мяки до матча на мировом чемпионате, который проходил на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Тренер Элис Аск (Ээро Милонофф) сделал всё возможное для организации первого в истории Финляндии чемпионата мира по профессиональному боксу, но Мяки вместо тренировок, позирования перед камерами и общения со спонсорами просто хотел быть вместе с Райей.

Чёрно-белый, снятый на 16 мм плёнку фильм получил приз международного кинофестиваля на премьере в Каннах в мае 2016 года и стал первым в истории финским фильмом, который завоевал престижный гран-Un Certain Regard. Фильм был выбран лучшим европейским фильмом на конкурсе European Film Awards, а также был награждён многочисленными отечественными премиями в области кино.

Для детей в программе кинофестиваля запланирован показ фильма «Подмышки с корицей, Тату и Пату!» (2016), который поставлен по известной серии финских детских книг о Тату и Пату. В фильме Тату (Aнтти Холма) и Пату (Рику Ниеминен) едут из Оутола в Хельсинки на празднование Рождества к девятилетней Веере (Эдит Патракка), но не всё идёт по плану. Братья хотели тоже участвовать в празднике, но умудрились даже перепутать новогоднюю ёлку с Санта-Клаусом.

В программе Недели финского кино есть короткометражные фильмы о финской архитектуре, а также выставка на эту тему, подготовленная профессором эстетики Киммо Сарье. Фильм режиссёра-легенды финского кино Питера вон Бага «Хельсинки, навсегда!» объединяет уникальные материалы, снятые известными финскими документалистами и кинорежиссерами с начала XX века по сегодняшний день. Перед зрителем предстанет вневременной портрет Хельсинки как одного из центров финской культуры.

На все показы фильмов и другие мероприятия в рамках Недели Финского кино вход свободный. Фильмы демонстрируются с переводом на русский язык.

Подробнее о программе здесь.