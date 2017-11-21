В филармонии продолжается фестиваль «Мелодии Арктики»

21 Ноября 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ - В минувшее воскресенье состоялся очередной концерт абонемента «Семь вечеров с Мурманским филармоническим оркестром». Главный коллектив филармонии выступил под управлением Сергея Свиридова.

Сергей - лауреат и дипломант нескольких Всероссийских и Международных конкурсов. Концертировал с симфоническими, камерными и духовыми оркестрами многих городов страны, в том числе и Мурманска. В настоящее время он является художественным руководителем и главным дирижёром «Концертного оркестра Югры» г.Ханты-Мансийск.

В этот вечер впервые на одной сцене выступили три друга, три выпускника мурманского колледжа искусств - солисты Семен Гилёв (фортепиано), Сергей Горбатенко (труба) и дирижер Сергей Свиридов.

Не удивительно поэтому, что во время концерта, на котором присутствовало немало преподавателей, друзей и знакомых музыкантов, была особенно теплая, доброжелательная атмосфера.

Следующий концерт абонемента - «Сказки Венского леса» - состоится 23 декабря в рамках фестиваля «Рождественские встречи».