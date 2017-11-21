В рыбном порту снимут фильм по повести мурманского писателя Бориса Блинова

21 Ноября 2017 года, 17:25

МУРМАНСК/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – На днях Мурманский морской рыбный порт посетили представители московской кинокомпании «КМ-Продакшн». Гостей особенно интересовал первый грузовой район порта, ведь именно здесь разворачивается действие одной из повестей Бориса Блинова, по которой они планируют снять фильм.

Борис Блинов – мурманский писатель, представитель знаменитой морской династии, моряк, создатель Ассоциации творческих союзов Мурманской области. Внимание кинокомпании привлекли будни порта, своеобразно показанные в повести «Последний бич».

«Её герой – Веня Егоров, прозванный моряками «Капитаном порта», – рассказывает Блинов. – Это деревенский парень, мечтавший о море, получивший направление на судно, но в итоге оказавшийся без денег и документов на закрытой территории рыбного порта. Боязнь наказания за бегство из колхоза превратила его в портового бича. Жил Веня на свалке корабельного имущества, под старой шлюпкой, подрабатывал на судах во время их береговой стоянки. В советские годы в порту хватало таких маргинальных элементов, стекавшихся сюда в поисках лёгкого заработка или хотя бы возможности перехватить рюмку-другую. Но, в отличие от них, Веня имел свое философское мировоззрение, что позволило ему сохранить человеческий облик и уважение моряков, смешанное с сочувствием».

«Был период, когда я устал от киношных будней и захотел уйти в море, поработать несколько месяцев матросом, – признается Александр Фокин, сценарист будущего фильма, за плечами которого участие в проектах «Полоз», «Незлоб», «Заговорённый», «Русский космос». – Однажды в гостях у сестры наткнулся на сборник повестей Бориса Блинова. Прочитал взахлёб! В море не ушёл, зато появилась идея снять фильм по «Последнему бичу». Эта история очень кинематографична, а главное – она о человеке, что ныне редко. Простом, правильном, наивном и честном. Это одновременно и история любви, что всегда актуально!».

Кольский залив, порт и рыбацкие суда впечатлили представителей «КМ-Продакшн» киногеничностью. Правда, по словам продюсера Татьяны Захаровой, слишком многое потребует переделки, чтобы вернуть в порт атмосферу 50-60-х годов. Возможно, придётся построить стеллинг – деревянное устройство для выгрузки рыбы, ведь последнюю такую башню демонтировали ещё в 1975 году. Поэтому сейчас перед съемочной группой стоит дилемма: воссоздавать в первом грузовом районе реалии того периода или перенести действие повести в наше время?

К съемкам фильма компания планирует приступить в 2018 году, после доработки сценария.