Пять деятелей культуры и искусства награждены премией Губернатора

21 Ноября 2017 года, 17:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – Марина Ковтун подписала постановление о решение конкурсной комиссии по присуждению премии Губернатора «За особый вклад в развитие культуры и искусства» за 2016 год.

Премии удостоилось пять деятелей культуры и искусства. Вероника Вологжанникова, художник, член Мурманского отделения «Союза художников России» премирована за серию графических листов и декоративную скульптуру, активную выставочную деятельность.

Петр Макаров, аккомпаниатор-концертмейстер филармонии, член Мурманского отделения «Союза концертных деятелей Российской Федерации», награжден за создание оригинальных аранжировок для концертных программ ансамбля «Легкие люди» и активное участие в творческих проектах.

За проектирование и строительство многих архитектурных объектов на территории региона, а также за достижения в градостроительстве и архитектуре премия присуждена Светлане Пионковской – архитектору, члену Мурманской организации «Союз архитекторов России».

Премией Губернатора награжден Владимир Равданович, артист Мурманского драматического театра, за роль Ихарева в спектакле «Игроки» по пьесе Николая Васильевича Гоголя.

Также премии удостоился Игорь Руднев, писатель, член Мурманской организации «Союз российских писателей» за рассказ «Спасение».