В Мурманске подвели итоги IX регионального конкурса «Театральные надежды»

22 Ноября 2017 года, 08:40

МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске прошел IX региональный конкурс «Театральные надежды». В нём приняли участие 18 театральных коллективов детских школ искусств и домов детского творчества Мурманской области. Более 320 участников в возрасте от 8 до 25 лет представили свои творческие номера в номинациях «Спектакль», «Художественное слово», «Актерская песня» и «Игровая программа».

В номинации «Спектакль» обладателем Гран-при стал коллектив учащихся 7 класса Детской театральной школы города Мурманска за спектакль «Волк и семеро козлят». «За лучшую массовую сцену» в спектакле «Золушка» диплом был вручен Детской театральной школе города Мурманска.

«За лучшую женскую роль» в спектакле «Чудеса из чемодана – 2» награждена Полина Ганичева – воспитанница детской студии «Бумбараш» Городского Дворца культуры города Полярные Зори, а «За лучшую мужскую роль» в спектакле «Приключения Незнайки и его друзей» – Алексей Круглов, ученик детского театра-студии «Необычайные звезды» Городского Дворца культуры города Полярные Зори. Диплом «За роль второго плана» в спектакле «Шинель» был вручен Алине Комиссаровой из Детской театральной школы города Мурманска.

Обладателями дипломов лауреата I степени в номинации «Художественное слово» стали: воспитанники Детской театральной школы Мурманска Даниил Блюдёнов, Дмитрий Бриленков, Алёна Кравченко и Ирина Калинина и ученик средней общеобразовательной школы №56 Николай Максимов.

В номинации «Актёрская песня» дипломов лауреата I степени удостоены Надежда Заянчуковская за исполнение арии Тересы из рок-оперы Алексея Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» и вокальное трио Полины Ратовой, Дианы Бурдиной, Яны Рублёвой за исполнение песни Виктора Темнова «Я деревенская».