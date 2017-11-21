Мурманская область и Центральный музей Великой Отечественной войны договорились о сотрудничестве

22 Ноября 2017 года, 09:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – Комитет по культуре и искусству Мурманской области и Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание соглашения состоялось на площадке VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Целью сотрудничества является осуществление совместной деятельности по сохранению исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию гражданского общества в Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

В рамках сотрудничества будут проводиться совместные научно-практические мероприятия, посвященные теме войны в разных форматах, а также крупномасштабные просветительские проекты и акции. Будут реализованы экспозиционно-выставочные проекты, как в музеях Мурманской области, так и на площадке Музея Победы в Москве и в виртуальном режиме.