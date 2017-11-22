Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

22 Ноября 2017 года, 11:26

РОССИЯ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В Лондоне скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский, сообщила его семья на странице в Facebook.

Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года он объявил, что страдает от опухоли мозга.

В 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» Хворостовский был удостоен титула «Лучший голос» и получил главный приз. Это принесло ему мировое признание.

Певец дебютировал в Nice Opera в опере Петра Чайковского «Пиковая Дама», после чего выступал в лучших мировых театрах. Он пел на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Лирик-оперы, Парижской оперы, «Ла Скала».

В конце 2016 года Хворостовский объявил, что из-за болезни не будет участвовать в оперных постановках, но продолжит выступать. Последний его концерт в России состоялся в июне в Красноярске.

Фото: РИА Новости / Нина Зотина