В Мурманске открывается кинофестиваль «Северный характер»

22 Ноября 2017 года, 12:42

МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 23 ноября в 10:00 начинается торжественная церемония открытия X Международного кинофестиваля «Северный характер».

Фестиваль будет проходить с 23 по 25 ноября на разных площадках города. В этом году юбилейный «Северный характер» проводится в статусе «Национальное событие 2017 года». Для мурманчан состоятся показы конкурсных фильмов по семи номинациям от режиссеров из России, Норвегии, Финляндии, Швеции, Индии, Нидерландов и Белоруссии, а также мастер-классы, фильм-открытие, фильм-закрытие, дискуссии и творческие встречи.

В 2017 году в конкурсную программу «Северного характера» было заявлено 118 работ, экспертный совет отобрал и включил в шорт-лист 53 фильма и программы. Самой популярной номинацией оказалась «Короткометражный игровой фильм» – в нее прислали свои заявки авторы 48 работ.

Фестиваль начнется с документального фильма «Каренина и я» итальянского режиссера Томмазо Моттолы с норвежской актрисой Гёриль Маусет в главной роли. В 2013 году Маусет, которая ранее исполнила роль Карениной у себя на родине, пригласили сыграть героиню Льва Толстого во Владивостоке на сцене Приморского драматического театра имени Горького. Вместе с семьей она отправилась в путешествие из Мурманска по Транссибирской магистрали, чтобы лучше понять свою героиню, прежде чем предстать в ее образе перед российским зрителем. Моттола же снимал фильм об этом путешествии, о художественных исканиях актрисы и ее попытке выучить русский язык. Работа над лентой продолжилась и после премьеры спектакля на Дальнем Востоке и в итоге заняла больше четырех лет. Кинопоказ пройдет в кинотеатре «Мурманск» 23 ноября в 18:30.

В рамках кинофестиваля пройдет ретроспектива фильмов режиссёра Бена ван Лисхаута (Нидерланды). Зрители увидят его фильмы, снятые в России, и пообщаются с голландским режиссёром 21 и 23 ноября в культурно-выставочном центре Русского музея, Мурманском областном краеведческом музее и Мурманской областной научной библиотеке.

Показ фильма закрытия фестиваля «Короткие волны» режиссёра Михаила Довженко состоится 25 ноября в 16:00 в кинотеатре «Мурманск». Кинолента – полнометражный альманах, состоящий из пяти новелл, каждая из которых посвящена радио.

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов кинофестиваля «Северный характер» пройдет 25 ноября 18:30 в Детской театральной школе.

Подробная программа размещена на сайте кинофестиваля «Северный характер».