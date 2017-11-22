Художественный музей приглашает на выставку живописи и графики Андрея Ветрогонского

22 Ноября 2017 года, 18:30

МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном художественном музее 23 ноября в 17:00 состоится торжественное открытие выставки живописи и графики Андрея Ветрогонского (Санкт-Петербург). В экспозиции будет представлено около 70 работ в жанрах городского пейзажа, натюрморта и портрета.

На открытии выставки будет присутствовать сам автор – член Союза художников России Андрей Ветрогонский. Он родился в Ленинграде в 1956 году, учился в Художественной школе им. Б. В. Иогансона. В 1981 году закончил графический факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, мастерскую своего отца Владимира Ветрогонского – известного петербургского графика, Народного художника России. С 1976 года Ветрогонский принимал участие в более чем 100 выставках.

В его творчестве сочетается классическое образование и усвоенные им традиции петербургского авангарда. За свободной манерой художника, за внешней простотой и лаконичностью его работ чувствуется продуманность каждого элемента композиции. Явления прекрасного в повседневной жизни горожанина переживаются художником столь интенсивно, что в ход идут все возможные инструменты – аэрозольная краска, черенок кисти, масляная пастель. Художник успешно работает в разных жанрах: городского пейзажа, натюрморта, портрета, но в первую очередь он известен своими экспрессивными петербургскими видами.

Выставка будет работать до 28 января 2018 года.