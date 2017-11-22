Помощник финского консула Сари Пёюхёнен написала на финском языке «Путеводитель по Мурманску»

22 Ноября 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – Помощник консула по вопросам СМИ и культуры Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Сари Пёюхёнен представит свою книгу «Путеводитель по Мурманску», написанный ею на финском языке.

Презентация книги состоится 22 ноября в 18:00 на встрече Финского клуба в консульстве Финляндии в Мурманске и 29 ноября в 17:00 в Мурманской областной научной библиотеке.

«До того, как впервые посетить Мурманск, я искала путеводитель и информацию об этом городе. Какого-то путеводителя или чего-то похожего не было по-фински, да и другие книги об этом регионе нуждались в обновлении информации, которую мне так хотелось получить», – отметила помощник консула.

Ей пришла мысль самой написать для финнов путеводитель по Мурманску, где кроме советов для путешественников рассказывалось бы и об обычной жизни мурманчан, об истории края, были бы сказания, легенды города и анекдоты.

В Финляндии путеводитель был представлен в библиотеке Кеми 28 октября, а также в Рованиеми 29 октября.

Купить «Путеводитель по Мурманску» можно в Финляндии в крупных книжных магазинах (в том числе, в самом большом книжном магазине «Suomalainen») и в интернет-магазинах: Suomalainen.com, Adlibris.com/fi и Booky.fi.

Из своих авторских экземпляров Пёюхёнен подарит два путеводителя в научную библиотеку, чтобы мурманчане могли ознакомиться с книгой. Первый тираж – стандартный, 500 экземпляров.

Сари Пёюхёнен переехала в Мурманск осенью 2010 года и начала работу в качестве координатора культурных мероприятий и работы со СМИ в Мурманском отделении консульства Финляндии. В декабре 2017 года она возвращается обратно в Финляндию.

«После многих лет отсутствия мне уже хочется вернуться на родину, но семь лет в Мурманске – это огромный опыт. Я уверена, что когда я буду жить в Финляндии, я буду скучать по России. И может быть, однажды смогу опять приехать сюда. Я буду скучать по Мурманску», – поделилась Пёюхёнен.