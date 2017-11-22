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Главная » Культура » В Мурманске после ремонта открылся молодёжный центр на Маклакова
 
 
 
 
22 Ноября 2017 года, 19:40

В Мурманске после ремонта открылся молодёжный центр на Маклакова


МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на улице Маклакова, 25 после ремонта открылся Молодёжный центр. Открытие было приурочено ко Дню психолога в России. В церемонии открытия обновлённого центра принял глава администрации города Андрей Сысоев.

В 2017 году было отремонтировано помещение правого крыла Молодежного центра творчества и социальной адаптации. Теперь здесь располагаются кабинеты психологов и специалиста по работе с молодежью, зал для йоги. Для центра была закуплена новая мебель, предметы интерьера, техника, оборудование.

«Здесь мы говорим не только о досуге, есть и психологическая поддержка. В этом центре молодые люди, родители могут пообщаться с психологом, получить консультацию по вопросам воспитания детей. Это очень важно, ведь зачастую, столкнувшись с проблемой, люди даже не знают, куда им идти, чтобы ее обсудить», - рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев

Левое крыло молодёжного центра было отремонтировано в 2015 году. Здесь располагаются художественная студия и студия визажа, проводится обучение игре на гитаре, навыкам компьютерной графики и 3D-моделирования.

Следующим объектом реконструкции станет молодежный центр «Поиск», где уже начались подготовительные работы.

«В 2018 году мы планируем не просто отремонтировать помещение, но и оснастить его современным оборудованием, чтобы сделать привлекательным для мурманчан», - председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева

С 2011 в Мурманске отремонтировано уже 11 молодежных центров, которые расположены во всех трех округах Мурманска.

АГМ

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