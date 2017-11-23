Министр иностранных дел Сергей Лавров приветствовал гостей и участников кинофестиваля «Северный характер»

23 Ноября 2017 года, 12:27

МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Приветствие организаторам, участникам и гостям X международного кинофестиваля «Северный характер» направил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На церемонии открытия фестиваля его зачитала Марина Ковтун.

«Обеспечение устойчивого социально-экономического развития арктических территорий, создание комфортных условий для проживающих там граждан – наш неизменный приоритет. Полезный вклад в эти усилия вносит ваш творческий смотр, знакомящий зрителей с историей и укладом жизни на Севере Европы, который в нынешнем году отмечает 10-летний юбилей», – сказано в письме Сергея Лаврова.

Министр выразил уверенность, что фестиваль станет настоящим праздником для любителей документального кино и телевизионной журналистики, позволит открыть новые имена, будет способствовать упрочению атмосферы дружбы, доверия и добрососедства в арктическом макрорегионе.