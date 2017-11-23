Совет директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области откроется в ДК Кирова

23 Ноября 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Во Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 27 ноября в 10:00 состоится открытие Совета директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Совет проводится с целью совершенствования работы культурно-досуговых учреждений, совместного обсуждения вопросов сохранения и развития народного самодеятельного творчества, обмена опытом работы.

Совет – это совещательный орган при Комитете по культуре и искусству Мурманской области. Председателем является директор Дворца культуры, заслуженный работник культуры России Светлана Вагайцева.

Заседание Совета директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области будет проходить 27 и 28 ноября. На заседании будут рассмотрены разнообразные вопросы, касающиеся организации работы с различными категориями населения.

В рамках Совета будут работать консультационные площадки для руководителей культурно-досуговых учреждений. Все желающие смогут задать свои вопросы, касающиеся совершенствования деятельности культурно-досуговых учреждений.