ДК Кирова приглашает на концерт «Северу навечно оставляем мы частицу сердца своего...»

23 Ноября 2017 года, 19:17

МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – На сцене областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 1 декабря в 19:00 выступит Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного Флота.

У мурманчан есть уникальная возможность увидеть программу «Северу навечно оставляем мы частицу сердца своего...», с которой коллектив выступил на IV Всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил России «Музыкальный парад-2017» и стал обладателем Гран-При.

Программа «Северу навечно оставляем мы частицу сердца своего...» – это музыкально-хореографическая композиция, в которой все номера плавно «вытекают» друг за другом, образуя на сцене настоящий музыкальный спектакль. Участники ансамбля с помощью песен и танцев расскажут о нелегкой службе на севере, о судьбах ребят, которые мечтают стать моряками.

4 декабря Ансамбль песни и пляски отметит свой 77-й день рождения.