В Мурманске состоится премьера спектакля «Загнанная лошадь»

24 Ноября 2017 года, 11:55

МУРМАНСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ - 24 и 25 ноября в 19:00 на сцене Мурманского областного драматического театра состоится премьера спектакля «Загнанная лошадь».

Драму в 2-х действиях по пьесе Ф.Саган поставил заслуженный артист России Ринат Фазлеев (г.Казань).

Художник-постановщик – Надежда Осипова (г. Санкт-Петербург)

Семья Честерфилдов, представители старинного английского рода, живет по давно сложившемуся укладу. В комфорте, удовольствиях, роскоши... Как говорит лорд Генри-Джеймс Честерфилд, вся жизнь ведет «к идеалу богатого респектабельного англичанина – к скуке». Приезд дочери Присциллы с женихом французом Юбером, авантюристом и картежником, подготовка к неожиданной свадьбе привносят некое разнообразие в привычное течение времени. Для проницательного и ироничного лорда Честерфилда истинные мотивы женитьбы Юбера очевидны. А планы юноши романтическими не назовешь. На помолвку и свадьбу приглашена Корали, любовница Юбера, представленная всем как его сестра. Очаровательная, умная, свободная Корали взрывает жизнь Честерфилдов.

Каждый из персонажей этих событий хочет перемен. Перед героями встает вопрос, что важнее: свобода, счастье, деньги? Ответ ищут не только молодые, но и глава семьи – лорд Генри-Джеймс Честерфилд.

Эта история рассказана с тактом, с уникальным чувством иронии, стиля и свободы, присущими блестящему мастеру – Франсуазе Саган.

В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Елена Царева, Сергей Гронский; артисты – Владимир Вагайцев, Ольга Вирту, Юлия Гусарова, Сергей Горбунов, Юлия Денежкина, Мария Лобова, Лев Мальцев, Наталья Молчанова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Андрей Шпеко.

Фото: Александр Микулин