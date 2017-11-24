Дмитрий Коржов завершает свою авторскую программу лекцией, посвященной Юрию Казакову

24 Ноября 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 25 ноября в 14:00 состоится лекция «Тайный гномик», посвященная творчеству Юрия Казакова.

В рамках заключительной лекции авторской литературной программы писателя и журналиста Дмитрия Коржова «Те, кого люблю...» речь пойдет о писателе Юрии Казакове, чья проза является неотъемлемой частью классической русской литературы. Лектор расскажет о его творческих открытиях и поворотах судьбы.

Юрий Казаков окончил музыкальное училище им. Гнесиных и был принят в состав оркестра Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, но вскоре понял, что музыка – не его призвание. После окончания Литинститута у писателя появляются рассказы, за которые в 1970 году он получил Дантовскую премию.

Писателя привлекал русский Север своей первозданной самобытностью. На протяжении многих лет заполнял он «Северный дневник» – собрание путевой прозы, исторических экскурсов, портретов поморов. Казаков оставил огромное творческое наследие: «На полустанке», «По дороге», «Легкая жизнь», «Голубое и зеленое», «Запах хлеба», «Арктур – гончий пес», «Двое в декабре».

Лекция начнётся с джаза, который писатель очень любил. Отрывки из лучших рассказов Юрия Казакова на вечере исполнят артист Мурманского областного драматического театра Сергей Гронский и артист Мурманской областной филармонии Андрей Бобров. Своим отношением к прозе писателя поделятся поэт Владимир Сорокажердьев, журналисты Сергей Юдков и Игорь Катериничев.