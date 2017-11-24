Балет «Щелкунчик» в исполнении солистов Государственного академического Большого театра

27 Ноября 2017 года, 09:25

7 января 2018г, в 12.00 и 15.00, на сцене Мурманского областного драматического театра (пр. Кольский , 131а, к/т «Атлантика»), солисты Государственного академического Большого театра с балетом «ЩЕЛКУНЧИК».

Зрителей ждут великолепные костюмы, массовые сцены, захватывающее действие и, конечно же, потрясающая музыка. «Щелкунчик» будет в радость не только страстным балетоманам, но и самым маленьким зрителям. Потому как «Щелкунчик» — это прекрасная, рождественская история о любви, сказка по которой тоскуют взрослые. А сюжет в нем такой же светлый и радостный, как ожидание самого Нового года.

Произведение немецкого сказочника Гофмана давно сроднилось с музыкой Чайковского. Уже 120 лет прошло с тех пор, как балет «Щелкунчик» был поставлен впервые. Путешествие девочки Мари и Щелкунчика по сказочной стране, столкновение со злым мышиным королем и счастливый финал театралы готовы пересматривать вновь и вновь...

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