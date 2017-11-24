В «Лапландии» пройдет областной фестиваль «Ритмы России»

27 Ноября 2017 года, 12:50

МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – С 1 по 3 декабря в центре «Лапландия» пройдет областной фестиваль детского и молодёжного творчества «Ритмы России». 2 декабря в 14:00 состоится концерт участников фестиваля.

В программе фестиваля концерт участников; этнокультурная выставка; мастер-классы и творческие мастерские (для обучающихся); семинар на тему: «Фольклор как средство сохранения и возрождения традиций народной художественной культуры» (для специалистов).

В фестивале принимают участие любительские творческие коллективы, солисты, мастера декоративно-прикладного творчества, национальных ремёсел, обучающиеся хореографических, вокальных, фольклорных коллективов образовательных организаций и учреждений культуры Мурманской области, представители национально-культурных автономий и общественных организаций региона.

Фото: Виталик Ярицын