Финал мурманской лиги КВН пройдет 2 декабря

27 Ноября 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – Во Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 2 декабря в 18:00 пройдёт финал Региональной Мурманской лиги КВН сезона 2017-го года.

В финальной игре примут участие: команда «Морская академия» МГТУ, Сборная филологического факультета из Мурманска, команда «Суровые парни» 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного Флота из Спутника, Сборная города Снежногорска, команда «Регион 51» ОАО «Апатит», и гости города команда «Овощной салат» Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.

Команды сразятся за звание чемпиона лиги и путёвку на фестиваль команд КВН в Сочи.

Ведущий игры капитан команды КВН «Сборная города Мурманска», трижды финалист Высшей лиги Международного союза КВН Герман Иванов.