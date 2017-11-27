В Мурманске состоится презентация новой книги Дмитрия Ермолаева

27 Ноября 2017 года, 15:03

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной библиотеке 29 ноября состоится презентация новой книги Дмитрия Ермолаева «Мурманское кино».

Дмитрий Ермолаев - известный мурманский журналист, краевед, член Союза писателей России презентует свою книгу «Мурманское кино». Работа над книгой велась на протяжении многих лет. Автор книги убеждён, что ландшафты Кольского полуострова - визитная карточка региона. Благодаря этому, в Мурманской области снималось множество фильмов.

В книге рассказывается о кинотеатрах в Мурманске, о съёмках отечественных и зарубежных фильмов на Кольском полуострове, об актёрах, которые связаны с регионом. Издание включило в себя редкие архивные документы.